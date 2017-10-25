Лидер немецких "Зеленых" выступил за переговоры с Турцией о вступлении в ЕС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Зеленые", которая участвует в переговорах о формировании нового правительства ФРГ, Джем Оздемир выступил за продолжение переговоров с Турцией о вступлении в Евросоюз.
В среду в Турции начинается судебный процесс над правозащитником и гражданином ФРГ Петером Штойдтнером. В июле Штойдтнер и другие правозащитники были арестованы в Турции, прокуратура предъявила им обвинения в участии в вооруженной террористической организации.
Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.