Ляшко задекларировал почти 22 тысячи долларов, выигранных в лотерею

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко указал в декларации о доходах выигрыш в лотерею на сумму 571 тысяча гривен (около 21,4 тысячи долларов), свидетельствуют данные единого государственного реестра деклараций.

Политик указал в декларации, которая датируется 24 октября, три выигрыша в украинскую национальную лотерею. Их суммы составили 283,5 тысячи гривен (около 10,6 тысячи долларов), 134 тысячи гривен (около 5 тысяч долларов) и 153,4 тысячи гривен (около 6 тысяч долларов).

Других доходов политик не указал.

На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.