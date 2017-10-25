МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Москва предупредила Вашингтон о возможности ответных шагов на провокационные действия в отношении ее дипломатических объектов в США, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что США передали ему архив закрытого ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, однако не позволили российской стороне самостоятельно забрать документы из здания в нарушение международных норм. В посольстве напомнили, что консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения.

"Я хотел бы сказать, что постоянные провокационные шаги и приемы, к которым прибегает американская сторона в этой чувствительной сфере, наводит нас на мысль, что она внутренне готова, что с ее консульскими и дипломатическими учреждениями вполне допустимы подобные же действия",- сказал Рябков журналистам.

"Мы к ним не прибегаем, потому что мы по-другому относимся к азам дипломатических и консульских отношений, но международным правом допускается прямая взаимность, зеркальность, если страна подвергается подобного рода неприемлемым и враждебным акциям. Она после таких акций получает право ответить абсолютно аналогичным образом",- подчеркнул Рябков.

По его словам, Москва "предупреждает американскую сторону, что подобного рода вещи не забываются".