Мэрилин Мэнсон выгнал из группы басиста, которого обвинили в изнасиловании

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон заявил о прекращении сотрудничества с басистом своей группы, которого обвиняют в изнасиловании.

"Я решил попрощаться с Джорди Уайтом как членом группы Marilyn Manson. В грядущем туре его заменит другой музыкант. Желаю ему удачи", — написал Мэнсон в Facebook

Комментировать причины такого решения музыкант не стал.

В конце прошлой недели бывшая девушка Уайта, выступающего под псевдонимом Твигги Рамирез, обвинила его в изнасиловании. По ее словам, Уайт надругался над ней в 1990-х, когда они встречались.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказались известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.

Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Одного из наиболее влиятельных американских кинопродюсеров Харви Вайнштейна уволили со всех постов после того, как его обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. На днях в домогательствах обвинили американского режиссера Джеймса Тобэка. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с популярным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном — предположительно из-за скандалов, также связанных с сексуальными домогательствами.