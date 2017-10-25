ВЕНА, 25 окт — РИА Новости. Лидер австрийской право-националистической Партии Свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что его партия будет работать над смягчением или снятием европейских санкций против России.

Во вторник Партия Свободы приняла приглашение Народной партии (ÖVP) во главе с Себастьяном Курцем принять участие в переговорах о формировании нового правительства.

"Конечно, мы хотим уменьшить существующую в Европе напряженность и как нейтральная Австрия мы будем работать в этом направлении, мы хотим найти решение, чтобы смягчить или снять эти несчастные санкции", — заявил Штрахе в интервью РИА Новости.

Лидер FPÖ также подчеркнул важную роль России в европейских делах и значимость российско-европейских отношений. Он отметил, что его партия будет добиваться соглашения о свободной торговле между Россией и ЕС и более тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Как рассказал Штрахе, правительство может быть сформировано к 25 декабря. Он добавил, что в новом кабинете рассматривает для себя должности вице-канцлера и главы МВД.

В Австрии 15 октября прошли досрочные парламентские выборы. Партия свободы заняла третье место с 26 процентами голосов.