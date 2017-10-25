Киевский суд решил заменить госадвоката Януковича из-за низкой квалификации

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Суд в Киеве принял решение сменить госадвоката обвиняемого в госизмене экс-президента Виктора Януковича из-за низкой квалификации защитника, сообщил в среду председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

Ранее защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. После этого Януковичу был назначен новый госадвокат Максим Герасько.

"В судебном заседании защитник проявил крайнюю непрофессиональность и отсутствие достаточной квалификации для предоставления правовой помощи в уголовном производстве, которое является особо сложным… Суд принял решение сменить защитника Герасько в связи с фактическим невыполнением им обязанностей по защите Виктора Федоровича Януковича", — сказал судья в ходе заседания.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.