Австрийские правые заявили о необходимости усилить контроль на границах

ВЕНА, 25 окт — РИА Новости. Австрийская право-националистическая Партия Свободы (FPÖ), которая по итогам прошедших 15 октября парламентских выборов может войти в состав нового правительства, предложит усилить контроль на границах страны, а также меры против исламской радикализации, сообщил РИА Новости лидер партии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Во вторник Партия Свободы приняла приглашение Народной партии (ÖVP) во главе с Себастьяном Курцем принять участие в переговорах о формировании нового правительства.

"На границах Австрии должен быть контроль. Для этого нам необходимы более эффективные исполнительные органы… Нам необходимо последовательно работать против исламской радикализации. И мы должны запретить любое спонсирование из-за рубежа, в том числе из Саудовской Аравии", — заявил Штрахе, отвечая на вопрос о том, какими будут три инициативы партии по борьбе с терроризмом.

Он также отметил, что Австрия столкнулась с волной исламской радикализации, поскольку в стране появились исламские сообщества, которые проводят вербовку "боевиков" для террористических организаций. По словам Штрахе, подобного рода организации, как только их обнаруживают, должны быть расформированы для борьбы с радикализацией в Европе.

В прошлом году Европа переживала крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

ЕС усилил контроль на внешних границах, а ряд стран, в том числе Австрия, ввела пограничный контроль.