Порошенко отметил 76 место Украины в рейтинге Doing Business

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного Банка Doing Business, поднявшись на 76-е место с 80-го, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Украина поднялась еще на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business. Теперь мы 76-е среди 190 стран. Продолжаем реформировать страну", — написал Порошенко на своей странице в Facebook

Доклад "Ведение бизнеса" Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.