В палаточном городке у Рады находятся около 60 человек

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Около 60 человек находятся в палаточном городке у здания Верховной рады в Киеве, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"По состоянию на 08.30 (совпадает с мск) в палаточном городке на улице Грушевского от улицы Шелковичной до улицы Липской находятся около 35 человек, которые находятся возле палаток. В городке, расположенном в парке и на площади Конституции, возле палаток находятся около 20 человек", — говорится в сообщении МВД в Facebook

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В минувшую пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.