Силовики выпустили по ДНР почти 300 боеприпасов за сутки, сообщили в СЦКК

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 300 боеприпасов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о 23 нарушениях перемирия в Донбассе со стороны силовиков за сутки.

По словам представителя ДНР в СЦКК, на горловском направлении использовались БМП/БТР, АГС, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие, на донецком направлении — минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП/БТР, гранатометы, стрелковое оружие. На мариупольском направлении силовики применили минометы калибром 82 миллиметра, добавили в ведомстве.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 293 единицы", — сказал представитель ДНР в СЦКК.