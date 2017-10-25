США объяснили отказ во въезде командующему вооруженными силами Индонезии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вашингтон объяснил отказ в разрешении на въезд в США командующему вооруженными силами Индонезии Гатоту Нурмантьо "административной ошибкой", сообщило американское посольство в Джакарте.
Высокопоставленный индонезийский военный вместе со своей женой должен был вылететь из Джакарты в Вашингтон в субботу, однако получил уведомление от американской таможенно-пограничной службы, что его делегации не разрешен въезд в США. Нурмантьо отказали во въезде в США, несмотря на приглашение со стороны главы Комитета начальников штабов американских ВС.
В посольстве США в Джакарте принесли извинения Марсуди за то, что визит не состоялся по плану, а также за причинение неудобств высокопоставленному военному. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провела встречу с заместителем посла США в Джакарте Эрин Элизабет Макки. Макки сообщила ей, что проблема решена и ограничения на въезд в США сняты, однако министр потребовала от Вашингтона объяснений причин инцидента.