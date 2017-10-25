В палаточном городке разошлись во мнении, ночевал ли Саакашвили у Рады

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Не все жители палаточного городка у здания Верховной рады Украины, в котором на утро среды насчитывается не более 200 человек, смогли подтвердить, ночевал ли бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с протестующими в лагере.

Накануне Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к протестующим у парламента. В среду он сообщил, что провел ночь в палатке у здания Рады.

Опрошенные РИА Новости жители палаточного лагеря разошлись во мнении относительно того, провел ли политик всю ночь в городке. На вопрос корреспондента некоторые просто улыбались, некоторые заявляли, что не видели его, третьи утверждали — что да, ночевал.

В информационном штабе палаточного городка РИА Новости сначала сообщили, что Саакашвили не ночевал возле Рады, однако потом заявили, что все-таки он провел там ночь. При этом в штабе отметили, что на данный момент экс-президента Грузии в палаточном городке нет. В палатку, где он якобы ночевал, журналистов не пускают.

На данный момент обстановка возле Рады спокойная, правоохранители охраняют периметр этой территории в усиленном режиме. Протестующие готовят еду и пьют чай. Частично остается перекрытой улица Грушевского возле здания Рады. Прохожие беспрепятственно могут попасть на территорию палаточного городка, их вещи не досматривают.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В минувший четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.