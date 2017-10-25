Саакашвили заявил, что провел ночь в палатке у здания Рады

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что провел ночь в палатке у здания Верховной рады Украины в Киеве, и пригласил украинцев в среду вечером на собрание.

Накануне Саакашвили поселился в палатке вместе с протестующими возле здания Рады.

"Я провел сегодняшнюю ночь в палатке перед Верховной радой, там, где собрались люди и ждут 7 ноября, когда Верховная рада должна принять три обещанных закона для того, чтобы сделать первые шаги для смены системы", — сказал Саакашвили на видео, которое опубликовано на его странице в Facebook. На нем видно, что политик выходит с брезентовой палатки и говорит "Доброе утро!"

Саакашвили сообщил, что в среду возле Рады пройдут лекции и семинары по политическим реформам и информационным вопросам. "И мы ждем вас. А в 7 (19.00 мск) у нас общее собрание, куда люди могут приходить после работы и говорить о том, как сменить систему", — добавил Саакашвили.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В минувший четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.