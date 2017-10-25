Kaspersky Lab зафиксировала около 200 атак вируса BadRabbit по всему миру

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости/Прайм. "Лаборатория Касперского" зафиксировала почти 200 кибератак по всему миру с применением вируса-шифровальщика BadRabbit, говорится в отчете компании.

"Большинство жертв (вируса — ред.) находятся в России. Меньшее количество атак наблюдалось и в других странах – Украине, Турции и Германии. В целом, было обнаружено почти 200 атак", — сообщает "Лаборатория Касперского".

Во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы. Информационное агентство "Интерфакс" и петербургское издание "Фонтанка.ру" также сообщили, что подверглись кибератакам вируса-шифровальщика, которому эксперты дали имя BadRabbit. Злоумышленники требуют в качестве выкупа за расшифровку файлов 0,05 биткоина (по текущему курсу это около 283 долларов). Распространение вируса, по данным экспертов, происходило через зараженные СМИ.