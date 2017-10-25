БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости, Александр Шишло. В Европарламенте (ЕП) подготовлен проект резолюции ассамблеи по борьбе против сексуальных домогательств и насилия в Евросоюзе, сообщил РИА Новости источник в ЕП.

"Подготовлен проект соответствующей резолюции. Дебаты по вопросу состоятся в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вопрос внесен в повестку дня в контексте недавно обнародованных фактов сексуальных злоупотреблений в Голливуде и после ряда публикаций в европейских СМИ о сексуальных домогательствах депутатов Европарламента в отношении своих сотрудников. Так, европейское издание газеты Politico сообщило, что располагает свидетельствами 87 женщин и 6 мужчин о "ненадлежащем поведении" по отношению к ним со стороны европарламентариев.

Как утверждает собеседник РИА Новости, наиболее "горячими" в этом плане прослыли депутаты из Франции и Италии, и есть даже те, с кем "наедине в лифте лучше не ездить".

Признавая наличие проблемы сексуальных домогательств в Европарламенте, его администрация издала даже специальную брошюру с объяснениями для народных избранников, как избежать "ненадлежащего поведения" в отношении своих наемных работников.

Между тем, официальных жалоб со стороны сотрудников депутатов Европарламента в администрацию представительного органа власти ЕС пока не поступало, сказал источник.