Украинская делегация не приехала на заседание комитета ПАЧЭС в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Делегация Украины не прибыла на заседание комитета Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Ростове-на-Дону, хотя приглашение со стороны РФ Киеву было направлено, сообщил РИА Новости руководитель российской делегации в ПАЧЭС, депутат Госдумы Михаил Емельянов.

В среду в Ростове-на-Дону начал работу комитет ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам, а также по культуре, образованию и социальным вопросам.

"Украина не прибыла на заседание комитета в Ростов, хотя все соответствующие приглашения были ей направлены", — сказал Емельянов, добавив, что официального ответа на приглашение украинской стороной не было дано.

Ранее депутат рассказал, что Россия не сможет участвовать в Генассамблее ПАЧЭС в Киеве в конце года, поскольку Украина, как страна организатор, не направила приглашение. По словам Емельянова, это первый подобный случай за всю 25-летнюю историю организации. По мнению депутата, отсутствие приглашения связано с принятием на Украине закона об ограничении обучения на языке нацменьшинств, так как этот закон возмущает не только Россию, но и другие страны ПАЧЭС (Молдавию, Румынию, Болгарию, Грецию), и участие России в работе Генассамблеи ПАЧЭС могло бы снова привлечь внимание к этому вопросу.

В ПАЧЭС входят представители парламентов Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдавии, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.