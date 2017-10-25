ВМС Индии усилят патрулирование ключевых морских путей в Индийском океане

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. ВМС Индии планируют усилить патрулирование вдоль ключевых морских путей в Индийском океане, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, задачами ВМС будут реагирование как на традиционные угрозы, так и на угрозы международного терроризма и пиратства, а также стихийные бедствия. Однако одним из ключевых факторов выступает активизация военно-морской активности Китая в Индийском океане. Так, в августе состоялась церемония открытия военно-морского логистического центра Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Джибути на Африканском роге.

В настоящее время ВМС Индии располагают 12-15 кораблями – эсминцами, фрегатами, корветами и патрульными судами, которые находятся в постоянной боевой готовности в водах Индийского океана, пишет издание. Кроме того, их служба поддерживается ежедневными вылетами противолодочных патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon и работой спутника ВМС GSAT-7.

По новому плану, который будет обсуждаться на стартовавшей накануне конференции командования ВМС, "находящиеся в боевой готовности корабли" и самолеты будут нести службу вдоль "критических" морских путей и "трудных участков" от Персидского и Аденского залива до Малаккского и Зондского проливов.

"Это будет делаться круглосуточно семь дней в неделю на протяжении всего года, корабли будут обслуживаться и ремонтироваться на боевом дежурстве. ВМС Индии находятся в процессе становления как общий фактор безопасности и первый эшелон реагирования в регионе", — цитирует издание неназванного офицера.

Сейчас на вооружении ВМС имеется 138 кораблей и 235 самолетов и вертолетов. К 2027 году мощность флота и парка ВМС вырастет до 212 кораблей и 458 самолетов.