В каталонской Жироне короля Испании объявили персона нон грата

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Совет города Жирона, входящего в состав автономного сообщества Каталония, объявил короля Испании Фелипе VI персона нон грата, сообщает местное издание Nacional.
Ранее сообщалось, что леворадикальная каталонская партия "Кандидатура народного единства" (CUP) предложила властям Барселоны объявить короля Испании Фелипе VI и всех членов королевской семьи персона нон грата. Представитель выступающей за независимость Каталонии коалиции "Вместе за да" Марта Ровира заявила, что одним из мотивов объявления Фелипе VI персона нон грата является его отношение и сделанные им заявления в связи с проведением референдума о независимости Каталонии. Городской совет Барселоны отклонил это предложение.
Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.