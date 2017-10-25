Полиция задержала в Мадриде подозреваемого в связях с ИГ*

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полиция задержала в Мадриде испанца, подозреваемого в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщил министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо.

"Полиция задержала 52-летнего мужчину в Мадриде за его предполагаемое членство в ИГ*", — написал Соидо в Twitter.

Сообщается, что задержанный, предположительно, занимался вербовкой и обучением новых боевиков.

Семнадцатого августа Испания подверглась террористической атаке. Сначала автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя группировка ИГ*.