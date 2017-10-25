В Венесуэле четырех оппозиционных губернаторов исключили из партии

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь оппозиционной партии "Демократическое действие" в Венесуэле Энри Рамос сообщил во вторник об исключении из ее рядов четырех губернаторов, которые принесли присягу перед национальным учредительным собранием страны.

Оппозиция не признает этого органа, созванного по инициативе президента Николаса Мадуро для внесения изменений в конституцию. По мнению противников властей, была нарушена сама процедура его созыва. При этом Мадуро заявил, что ни один из губернаторов не сможет начать работу, пока не принесет присягу.

По словам Рамоса, губернаторы Лейди Гомес (штат Тачира), Антонио Баррето (Ансоатеги), Альфредо Диас (Нуэва-Эспарта) и Рамон Гевара (Мерида) были исключены в соответствии с внутренним регламентом, который предполагает выход из партии в случае нарушения ее правил.

"Внутри партии есть статья о самоисключении (номер 32), которая вступает в действие, когда член партии совершает ошибки и соглашается с действиями, далекими от партии, не следует ее линии", — приводит портал Noticias Venezuela заявление Рамоса.

Всего по итогам недавних выборов в Венесуэле появились 18 губернаторов от провластной Единой социалистической партии и пятеро представителей оппозиции. Из них присягнули перед собранием четверо, губернатор штата Сулия от движения "Справедливость – превыше всего" Хуан Пабло Гуанипа пока отказался это делать.