В Венесуэле четырех оппозиционных губернаторов исключили из партии

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь оппозиционной партии "Демократическое действие" в Венесуэле Энри Рамос сообщил во вторник об исключении из ее рядов четырех губернаторов, которые принесли присягу перед национальным учредительным собранием страны.
По словам Рамоса, губернаторы Лейди Гомес (штат Тачира), Антонио Баррето (Ансоатеги), Альфредо Диас (Нуэва-Эспарта) и Рамон Гевара (Мерида) были исключены в соответствии с внутренним регламентом, который предполагает выход из партии в случае нарушения ее правил.
Всего по итогам недавних выборов в Венесуэле появились 18 губернаторов от провластной Единой социалистической партии и пятеро представителей оппозиции. Из них присягнули перед собранием четверо, губернатор штата Сулия от движения "Справедливость – превыше всего" Хуан Пабло Гуанипа пока отказался это делать.