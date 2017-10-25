ВСУ обстреляли территорию ЛНР пять раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (250)

ЛУГАНСК, 25 окт — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 миллиметров, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Алмазное, Долгое, Калиново, Калиновка. Всего по территории республики было выпущено 47 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.