«Как пришелец»: пользователей сети поразило видео с необычным насекомым

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В сети опубликовано видео, на котором запечатлено похожее на мотылька насекомое с крупными волосатыми щупальцами, растущими из брюха. За несколько суток запись набрала почти 40 миллионов просмотров.

Многие пользователи поделились впечатлениями от увиденного в комментариях. "Я бы сжег дом, если увидел это там", — пишет один из комментаторов. "Выглядит как пришелец", — заявил другой. Кроме того, автору видео посоветовали отдать существу ключи от квартиры и бежать.

Специалисты узнали в герое ролика моль Creatonotos Gangis. Самцы этого вида имеют специальные трубки, корематы, которые они используют в брачный период для привлечения самок с помощью феромонов.