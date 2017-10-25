Россия передала Филиппинам оружие, боеприпасы и армейские грузовики

МАНИЛА, 25 окт — РИА Новости. Россия поставила Филиппинам партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним, а также армейские грузовики. Церемония передачи с участием министра обороны России Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте прошла в среду в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота ВМФ России, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия поставит Филиппинам партию стрелкового оружия, включая автоматы Калашникова и боеприпасы к ним, а также армейские грузовики. Накануне было подписано соглашение между правительствами России и Филиппин о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). Подписи под документом поставили Шойгу и его филиппинский коллега Делфин Лорензана.

В ходе визита на Филиппины министр обороны России провел семь двусторонних и многосторонних переговоров с коллегами из стран АСЕАН и "СМОА плюс".

Отряд кораблей ТОФ в составе БПК "Адмирал Виноградов", "Адмирал Пантелеев" и танкера "Борис Бутома" прибыл в Манилу несколько дней назад. В среду Дутерте побывал в сопровождении Шойгу на "Адмирале Пантелееве". Планируется, что российские корабли пробудут в Маниле до 26 октября.

Всего корабли ТОФ совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.