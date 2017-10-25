Ученые выяснили, как внешность влияет на сексуальное удовлетворение женщин

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Группа исследователей из Лувенского католического университета в Бельгии выяснила, что влияет на сексуальную самооценку женщин и их удовлетворение от секса. Результаты опубликованы в журнале Sexologies.

Ученые провели опрос среди 596 женщин в возрасте от 18 до 80 лет разной комплекции. Респонденты оценили по пятибалльной шкале привлекательность своих 19 физических характеристик и рассказали о своей сексуальной жизни.

Согласно опросу, о большем удовлетворении от секса и более высокой самооценке заявили женщины, которые довольны собственными глазами, губами и ушами, в то время как стройная фигура, настроение партнера и счастье в отношениях оказались менее важными. Кроме того, у представительниц слабого пола, которые называют свое тело "выразительным" и "естественным", оказалась повышенная самооценка, в то же время выяснилось, что чрезмерная женственность тела самооценку снижает.

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