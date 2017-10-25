Колумбийский суд открыл возможность для эвтаназии несовершеннолетних

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. Конституционный суд Колумбии во вторник принял решение, которым правительству и парламенту поручается срочная разработка норм законодательства в части эвтаназии несовершеннолетних.
Суд дал министерству здравоохранения Колумбии четыре месяца на подготовку соответствующих законодательных изменений и регламентов. Через год Минздрав должен представить также проект закона, который будет регламентировать право на достойную смерть как для взрослых, так и для детей, а через два года – всеобъемлющий пакет регулирующей мер в части эвтаназии.
Эвтаназия была легализована в Колумбии после решения конституционного суда весной 2015 года. Первая легальная эвтаназия неизлечимо больному человеку проведена в Колумбии летом того же года.