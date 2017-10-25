Бросившего российские флажки в Трампа активиста арестовали

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полиция арестовала мужчину, бросившего в сторону президента США Дональда Трампа пачку российских флажков. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел во вторник в здании Капитолия в Вашингтоне, когда глава государства проходил мимо журналистов. Активист сопровождал свои действия криками "Трамп – это измена!". Президент проигнорировал произошедшее, а полиция не сразу отреагировала на случившееся. Каким образом активист пробрался в число журналистов, несмотря на жесткие меры безопасности, выяснить не удалось.

Random guy threw Russian flags at Trump and shouted "Trump is treason” pic.twitter.com/stVfDOtMAB — aída chávez (@aidachavez_) 24 октября 2017 г.

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Полиция Капитолия, занимающаяся охраной конгресса, предъявила активисту обвинения в "противоправных действиях", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы. Его также допросили сотрудники службы безопасности конгресса.

По данным Fox News, активиста зовут Райан Клейтон. Мужчина представляет группу "Американцы действуют". В июле он уже бросал российские флаги в советника и зятя главы государства Джареда Кушнера.

Сорванная провокация

В конце февраля издание Washington Examiner сообщило, что организаторы консервативной конференции в пригороде Вашингтона, на которой выступал Дональд Трамп, сорвали провокацию с использованием российских флагов.

Группа людей намеревалась пронести в зал и поднять российские флажки с именем Трампа во время его выступления. Как отмечается, "флажки были конфискованы", даже несмотря на то, что к тому моменту уже были вынесены из аудитории.

Издание не располагает сведениями о том, кто именно собирался устроить провокацию. Один из участников акции, не назвавший своего имени, сообщил, что "флажки, к сожалению, были конфискованы".

Противники Трампа обвиняют его в "сговоре с РФ" с целью победы на президентских выборах в 2016 году. И президент США, и власти РФ категорически отрицают такую возможность, называя обвинения беспочвенными.

"Журналист-ботинкометатель"

14 декабря 2008 года в Багдаде во время совместной пресс-конференции экс-президента США Джорджа Буша и бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики местный репортер Мунтазер аз-Зейди бросил в тогда еще действующего главу государства оба своих ботинка со словами: "Это тебе прощальный поцелуй, собака… от вдов, сирот и всех убитых в Ираке".

Журналиста задержали, а дело тут же приобрело скандальный оборот: поступок был классифицирован как "агрессивные действия в отношении лидера иностранного государства во время официального визита". В итоге аз-Зейди был приговорен к трем годам тюрьмы.