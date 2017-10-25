В сенате США одобрили законопроект об электронной слежке

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Комитет сената США по разведке одобрил ключевой законопроект об электронной слежке со стороны спецслужб, хотя окончательные результаты голосования по законопроекту неясны.

Как свидетельствуют результаты голосования, 12 сенаторов комитета проголосовали за сенатскую версию законопроекта, трое были против.

В законопроект, известный как "Пункт 702", были внесены изменения после того, как экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден подробно описал программы, неизвестные до этого широкой публике.

Срок действия нынешней версии законопроекта истекает в конце 2017 года. Сенаторы предлагают продлить его с некоторыми изменениями до 2025 года. В законопроект внесена поправка, что ФБР для поиска в базе данных перехваченных звонков потребуется ордер секретного суда по делам слежки за иностранцами. Кроме того, если кто-либо в ФБР использует информацию не по назначению, эту информацию уже нельзя будет использовать в качестве доказательства в суде или для других целей.

При этом единства в конгрессе по данному вопросу по-прежнему нет. В сенате есть сторонники как смягчения, так и ужесточения законопроекта. Так, 14 противников нынешнего закона предложили альтернативный законопроект. Они требуют, чтобы спецслужбы получали ордер суда до того, как осуществят поиск в базе данных о звонках, а не после.

В палате представителей также звучат голоса за более серьезные ограничения за слежкой. Администрация Дональда Трампа выступает за неограниченное продление закона в нынешней форме. Правозащитники опасаются, что нынешняя версия законопроекта позволяет спецслужбам получать информацию не только об иностранцах, но и о гражданах США.

Спор касается в основном тех случаев, когда при слежке за иностранцами спецслужбы перехватывают и звонки иностранцев американцам, причем делают это без ордера суда. Противники закона заявляют, что это нарушает гражданские права американцев, поскольку Конституция США требует ордера на любой обыск.