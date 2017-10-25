В сенате США одобрили законопроект об электронной слежке

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Комитет сената США по разведке одобрил ключевой законопроект об электронной слежке со стороны спецслужб, хотя окончательные результаты голосования по законопроекту неясны.
В законопроект, известный как "Пункт 702", были внесены изменения после того, как экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден подробно описал программы, неизвестные до этого широкой публике.
Срок действия нынешней версии законопроекта истекает в конце 2017 года. Сенаторы предлагают продлить его с некоторыми изменениями до 2025 года. В законопроект внесена поправка, что ФБР для поиска в базе данных перехваченных звонков потребуется ордер секретного суда по делам слежки за иностранцами. Кроме того, если кто-либо в ФБР использует информацию не по назначению, эту информацию уже нельзя будет использовать в качестве доказательства в суде или для других целей.
В палате представителей также звучат голоса за более серьезные ограничения за слежкой. Администрация Дональда Трампа выступает за неограниченное продление закона в нынешней форме. Правозащитники опасаются, что нынешняя версия законопроекта позволяет спецслужбам получать информацию не только об иностранцах, но и о гражданах США.
Спор касается в основном тех случаев, когда при слежке за иностранцами спецслужбы перехватывают и звонки иностранцев американцам, причем делают это без ордера суда. Противники закона заявляют, что это нарушает гражданские права американцев, поскольку Конституция США требует ордера на любой обыск.