WP назвала заплативших за исследование, которое привело к "досье" на Трампа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Кампания экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли финансировать исследование, которое привело к скандальному "досье" на американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Советник бывшего кандидата по юридическим вопросам Марк Элиас и его адвокатская фирма Perkins Coie в апреле 2016 года от имени кампании Клинтон и комитета наняли вашингтонскую фирму Fusion GPS для проведения исследования, сообщает издание. После этого Fusion GPS наняла автора досье Кристофера Стила. До соглашения Fusion GPS с Элиасом проведение исследования в отношении Трампа финансировал "неизвестный республиканец", пишет газета.

Сообщается, что кампания Клинтон и национальный комитет Демократической партии через адвокатскую фирму финансировали исследование Fusion GPS вплоть до конца октября 2016 года.

Fusion GPS передавала доклады Стила и другие исследовательские документы Элиасу, сообщают источники издания. Неизвестно, какая часть этой информации поступила в пользование кампании Клинтон или комитета. Один из источников газеты сообщил, что ни штаб Клинтон, ни национальный комитет партии не знали о роли Fusion GPS.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".