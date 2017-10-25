Забросавшему Трампа российскими флажками активисту предъявили обвинения

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Полиция Капитолия, занимающаяся охраной конгресса, предъявила обвинения активисту, который бросил в президента США Дональда Трампа охапку российских флажков, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

По его данным, активиста Райана Клейтона обвинили в "противоправных действиях". Полиция не конкретизировала эти обвинения. По данным телеканала, Клейтона допросили также сотрудники безопасности конгресса.

Трамп шел по коридору конгресса вместе с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, когда один из людей, находившийся среди журналистов, бросил в его сторону охапку российских флажков и прокричал: "Трамп — это измена!" и добавил: "Почему конгресс говорит о налогах, когда должны говорить об измене?"

Трамп никак не отреагировал на произошедшее, а полицейские только спустя некоторое время задержали мужчину, который продолжал выкрикивать свои лозунги. Каким образом активист пробрался в число журналистов, несмотря на жесткие меры безопасности, выяснить не удалось.

Протестующий Клейтон представляет группу "Американцы действуют", в июле он уже бросал российские флаги в сторону советника и зятя президента Джареда Кушнера.

Похожий случай произошел с Трампом ранее во время одного из его публичных выступлений: тогда его противники также разбросали российские триколоры, что, впрочем, никак не помешало проведению мероприятия главы государства.

Противники Трампа обвиняют его в "сговоре с РФ" с целью победы на президентских выборах в 2016 году. И президент США, и власти РФ категорически отрицают такую возможность, называя обвинения беспочвенными.

Fox News сравнила нынешний инцидент с эпизодом 2008 года, когда иракский репортер запустил оба свои ботинка в президента США Джорджа Буша-младшего во время пресс-конференции. Тогда Бушу удалось ловко увернуться от обоих ботинков. Задержанный журналист получил три года тюрьмы и был освобожден после года лишения свободы.