Экс-сотрудник ЦРУ: талибы* не примут предложение Тиллерсона о переговорах

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Талибан" не примут предложение госсекретаря США Рекса Тиллерсона о мирных переговорах, заявил РИА Новости бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиралди.

Ранее Тиллерсон заявлял, что США считают, что "умеренно настроенные" талибы могли бы стать частью правительства Афганистана. Госсекретарь США сообщал, что он надеется на вступление в переговоры с умеренными талибами.

Джиралди отметил, что сейчас "Талибан" отвоевывает территорию у поддерживаемого США правительства президента Ашрафа Гани и, следовательно, не чувствует необходимости идти на уступки или на компромисс с Вашингтоном.

"То, что они продемонстрировали способность расширять подконтрольную территорию, исключает любые уступки перед правительством Афганистана и его западными партнерами сейчас и в ближайшем будущем", — сказал Джиралди.

Экс-сотрудник ЦРУ также отметил, что предложение Тиллерсона на практике потребует от талибов отказаться от их политических и военных стратегий и принять демократический процесс согласно условиям США.

Джиралди считает, что заявление Тиллерсона значило бы больше, если бы талибы терпели поражение. Кроме того, он добавил, что "можно предположить, что правительство США знает очень немного о "Талибане" и его лидерах даже после 16 лет борьбы".

Кроме того, по мнению Джиралди, у талибов есть и другая причина не принимать всерьез заявление Тиллерсона: ранее СМИ со ссылкой на директора ЦРУ Майка Помпео сообщили об одобрении новой, более агрессивной политики, направленной на ликвидацию руководства движения "Талибан".

В августе президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Он отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Согласно решению Трампа, американский контингент в Афганистане будет увеличен на более чем три тысячи военнослужащих, их общее число превысит 14 тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.