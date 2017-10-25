Экс-сотрудник ЦРУ: талибы* не примут предложение Тиллерсона о переговорах

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Талибан" не примут предложение госсекретаря США Рекса Тиллерсона о мирных переговорах, заявил РИА Новости бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиралди.
Джиралди отметил, что сейчас "Талибан" отвоевывает территорию у поддерживаемого США правительства президента Ашрафа Гани и, следовательно, не чувствует необходимости идти на уступки или на компромисс с Вашингтоном.
"То, что они продемонстрировали способность расширять подконтрольную территорию, исключает любые уступки перед правительством Афганистана и его западными партнерами сейчас и в ближайшем будущем", — сказал Джиралди.
Экс-сотрудник ЦРУ также отметил, что предложение Тиллерсона на практике потребует от талибов отказаться от их политических и военных стратегий и принять демократический процесс согласно условиям США.
Кроме того, по мнению Джиралди, у талибов есть и другая причина не принимать всерьез заявление Тиллерсона: ранее СМИ со ссылкой на директора ЦРУ Майка Помпео сообщили об одобрении новой, более агрессивной политики, направленной на ликвидацию руководства движения "Талибан".
В августе президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Он отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Согласно решению Трампа, американский контингент в Афганистане будет увеличен на более чем три тысячи военнослужащих, их общее число превысит 14 тысяч человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.