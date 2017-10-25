Калькулятор iOS 11 не справился со сложением простых чисел

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Встроенный калькулятор операционной системы iOS 11, выпущенной 19 сентября, ошибается при сложении простых чисел. На это обратил внимание портал macrumors.com, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

При сложении двух единиц калькулятор выдает ответ 11, а сумма чисел 1,2 и 3 равняется 23. Отмечается, что эта проблема возникает при быстром вводе данных, если вбивать цифры с паузой, система "успевает" провести расчеты правильно. Пользователи Reddit предположили, что сбой в системе происходит из-за того, что анимация кнопок с цифрами блокирует выполнение других операций.

Ранее программисты сообщили, что пользователи iPhone рискуют раскрыть злоумышленникам данные Apple ID из-за недоработки в операционной системе iOS. По их словам, владельцы смартфона привыкли подтверждать учетную запись каждый раз, когда видят соответствующее системное уведомление, которое может быть показано любым сторонним приложением.