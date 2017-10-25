Курдистан готов заморозить результаты референдума

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь, начать диалог, со своей стороны выразило готовность заморозить результаты референдума, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Курдистана.
Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.