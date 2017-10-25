Трамп возобновил прием беженцев в США

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о возобновлении приема беженцев в США, сообщил Белый дом.
"Госсекретарь, министр внутренней безопасности и директор национальной разведки дали заключение, что улучшения в процессе отбора, предусмотренном программой приема беженцев, вполне адекватны для того, чтобы обеспечить безопасность и благосостояние США, а также (дали заключение, что) госсекретарь и министры могут возобновить эту программу и при этом будут реализовывать специальные меры в отношении некоторых категорий беженцев, чей въезд в страну по-прежнему является потенциальной угрозой безопасности США", — говорится в указе Трампа.
Госдепартамент уточнил в отдельном заявлении, что члены семей беженцев из всех стран будут подвергнуты дополнительным процедурам проверки.
"Соединенные Штаты продолжат расселять на своей территории больше беженцев, чем какая-либо страна в мире. Мы продолжим защищать самых уязвимых беженцев, но при этом сохранять безопасность американцев", — говорится в заявлении госдепартамента.