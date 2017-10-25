В конгрессе США начали расследование действий ФБР в отношении Клинтон

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Юридический комитет и комитет по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США начали расследование в отношении действий ФБР в отношении Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили во вторник их руководители — конгрессмены-республиканцы Боб Гудлатт и Трей Гауди.

"Решения, принятые министерством юстиции США (в состав которого входит ФБР – ред.) привели к целому ряду серьезных вопросов, которые требуют решения", — говорится в совместном заявлении законодателей.

Они пообещали, что возглавляемые ими комитеты "изучат эти и другие решения для лучшего понимания того, каким образом были сделаны определенные выводы".

В частности, по их словам, это касается того, почему "Клинтон не были предъявлены обвинения по окончании расследования". Также речь идет о сроках объявления данных решений.

Кроме того, конгрессмены отметили, что хотят знать, почему ФБР решило объявить о результатах расследования по поводу того, как Клинтон обращалась с секретной информацией в бытность госсекретарем, но в то же время не предприняли аналогичные шаги в отношении представителей избирательного штаба Дональда Трампа.