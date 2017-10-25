Военные из более чем 70 стран обсудили в США борьбу с экстремизмом

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Конференция по борьбе с экстремистскими организациями прошла во вторник в штате Виргиния в США с участием руководителей военных ведомств из более чем 70 стран, сообщает пресс-служба Пентагона.

Мероприятие было организовано Объединенным комитетом начальников штабов США во главе с председателем генералом Джозефом Данфордом.

"В ходе конференции старшие военные руководители обсудили текущие угрозы, которые несут экстремистские организации, а также важность партнерских отношений, альянсов и расширения сотрудничества для выявления, противодействия и преодоления этих угроз", — говорится в сообщении.

Подобное мероприятие стало уже вторым: год назад в аналогичной встрече участвовали представители около 40 стран. Список стран-участниц конференции в Пентагоне не привели.