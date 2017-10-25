Мадуро объявил о новой эре отношений с венесуэльской оппозицией

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился во вторник с тремя из четырех оппозиционных губернаторов, которые принесли присягу перед национальным учредительным собранием.
С главой Венесуэлы согласились встретиться губернатор штата Нуэва-Эспарта Альфредо Диас, штата Ансоатеги Антонио Баррета и Мериды Рамон Гевара.
Всего в Венесуэле по итогам выборов оппозиция получила пять постов губернаторов, провластная Единая социалистическая партия Венесуэлы – 18 постов. Мадуро потребовал от всех губернаторов присяги перед национальным учредительным собранием, и четверо глав регионов от оппозиции в итоге согласились на это. Еще один, губернатор штата Сулия Хуан Пабло Гуанипа, пока отказывается это сделать.