США будут вновь принимать беженцев, усилив меры отбора для граждан 11 стран

Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото

Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. США вновь будут принимать беженцев, но усилят меры отбора для граждан 11 стран, которые считаются "особенным риском", сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, соответствующий указ подпишет во вторник президент Дональд Трамп.

"Возобновляется прием беженцев, но с расширенными возможностями отбора", — сказал представитель администрации.

"Мы объявляем сегодня об основании центров по усиленному отбору беженцев, которые приезжают на территорию США… Мы пришли к выводу, что для беженцев из 11 стран потребуются расширенные меры проверки", — добавил он.

Он отказался сообщить, о каких 11 странах идет речь. По его словам, данная мера вводится на 90 дней, до этого времени беженцев из упомянутых стран будут впускать лишь в отдельных случаях после индивидуального рассмотрения.

Ранее Трамп своим указом приостанавливал программу приема беженцев на основании необходимости их более тщательного отбора.