В США арестовали мужчину, забросавшего Трампа российскими флажками

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полиция арестовала неизвестного, бросившего в сторону Трампа пачку российских флажков, когда тот проходил мимо журналистов в здании Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает ABC News.

Полиция обвинила активиста в противоправном поведении. Расследование случившегося продолжается.

Random guy threw Russian flags at Trump and shouted "Trump is treason” pic.twitter.com/stVfDOtMAB — aída chávez (@aidachavez_) 24 октября 2017 г.

Инцидент произошел ранее во вторник. Мужчина сопровождал свои действия криками "Трамп — это измена!". Президент проигнорировал произошедшее, а полицейские не сразу среагировали на действия активиста.

Ранее телеканал NBS сообщил, что протестующего зовут Райан Клейтон, он представляет группу "Американцы действуют". В июле в конгрессе он бросал российские флаги в сторону советника и зятя президента Джареда Кушнера.