"Опаснее водородной бомбы": Северная Корея может взорвать Пэктусан

Андрей Ольферт, для РИА Новости
Развалины домов, вымершие улицы и закрытое пеплом солнце. Это не результат ядерной войны на Корейском полуострове, а возможные последствия извержения вулкана Пэктусан, расположившегося на границе Северной Кореи и Китая. Последний раз он давал о себе знать уже более тысячи лет назад, и в ближайшие годы ученые ожидают нового мощного взрыва. Причем спровоцировать его способны непрекращающиеся ядерные испытания КНДР.
О том, когда ждать катастрофы и может ли Пхеньян своими действиями ускорить приход "судного дня", — в материале РИА Новости.
По данным китайских ученых, с начала 2000-х годов в районе Пэктусана регулярно наблюдаются мелкие землетрясения. Кромки кратера вулкана понемногу растут, повышается температура в близлежащих термальных источниках, а также концентрация гелия. Все это может свидетельствовать о возвращении вулкана в активную фазу и надвигающемся извержении. Вулканологи полагают, что в 10 километрах под горой есть крупный очаг раскаленной магмы, который постепенно пополняется из нижележащих очагов и рано или поздно выплеснется наружу.
Вулканы, подобные Пэктусану, извергаются приблизительно раз в тысячу лет. И учитывая то, что последнее мощное извержение Белоголовой горы произошло в 946 году, вполне возможно, что сейчас она собирает силы для нового мощного взрыва. Для более чем миллиона китайцев и северокорейцев, проживающих в этом регионе, последствия его могут быть катастрофическими.
Извержение силой в семь баллов в свое время вызвало выброс огромного количества раскаленного потока газа, пепла и камней, которые, летя с огромной скоростью, уничтожали все живое на своем пути. А из разорвавшейся верхушки горы вытекали потоки лавы, спалившие в пожарах всю окружающую растительность. Даже спустя тысячелетие экосистема этих мест до конца не восстановилась.
Основной спор между учеными, однако, связан сейчас не с тем, ждать ли извержения или нет, а с тем, как скоро оно произойдет.
Не буди лихо, пока оно тихо
От ядерного полигона Пхунгери, где Северная Корея проводит свои испытания, до Пэктусана всего 115 километров. В результате последнего теста, вызвавшего искусственное землетрясение силой 5,7 балла (по другим оценкам, до 6,1), последовал еще ряд небольших землетрясений, произошедших уже, как считается, из-за частичного обрушения пород. В связи с этим некоторые эксперты полагают, что если КНДР будет продолжать испытывать устройства все большей мощности, это может в итоге спровоцировать и извержение Пэктусана.
Согласно расчетам южнокорейских ученых, ядерное испытание мощностью более мегатонны в тротиловом эквиваленте, вызывающее землетрясение в семь баллов, может создать магматические очаги с давлением в 120 кПа, в результате чего они могут просто рвануть.
Впрочем, это в чистой теории, реальных же случаев "ускорения" вулканических извержений зафиксировано не было. За более чем полувековую историю существования американского ядерного полигона в Неваде, где подземные взрывы проводились 921 раз, в том числе мощностью более мегатонны, ничего страшного не произошло. Хотя менее чем в 300 километрах от полигона расположен Лонг-Велли — один из крупнейших спящих супервулканов Земли. Не было извержений и во время испытаний в 1971 году, когда на расстоянии в 90 километров от трех действующих стратовулканов Аляски была испытана бомба в пять мегатонн. Последовавшее землетрясение в 6,9 балла не пробудило и 62 спящих и действующих вулкана на Алеутских островах.
Когда же произойдет очередной взрыв Пэктусана, предсказать пока не берется никто. Единственное, в чем уверены вулканологи, — что извержение неизбежно. И все, что мы можем сейчас сделать, — внимательно следить и стараться его ничем не спровоцировать. Ведь только в этом случае у нас есть шанс подойти к схватке с Пэктусаном во всеоружии.