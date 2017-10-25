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"Опаснее водородной бомбы": Северная Корея может взорвать Пэктусан

08:0025.10.2017
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© AP Photo / Korean Central News AgencyВулкан Пэктусан, расположенный на границе КНДР и КитаяВулкан Пэктусан, расположенный на границе КНДР и Китая
© AP Photo / Korean Central News Agency

Андрей Ольферт, для РИА Новости

Развалины домов, вымершие улицы и закрытое пеплом солнце. Это не результат ядерной войны на Корейском полуострове, а возможные последствия извержения вулкана Пэктусан, расположившегося на границе Северной Кореи и Китая. Последний раз он давал о себе знать уже более тысячи лет назад, и в ближайшие годы ученые ожидают нового мощного взрыва. Причем спровоцировать его способны непрекращающиеся ядерные испытания КНДР.

О том, когда ждать катастрофы и может ли Пхеньян своими действиями ускорить приход "судного дня", — в материале РИА Новости.

Закат в Антарктиде
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Iceberg Graveyard
Неожиданная находка: в Антарктиде подо льдами обнаружили более 90 вулканов
Надвигающееся извержение вулкана Пэктусан (в Китае его называют Чанбайшань), продолжает беспокоить ученых всего мира. По своей мощности он уступает лишь супервулканам, извергающимся раз в 100 тысяч лет и способным вызвать изменение климата на всей планете. Сила священной корейской горы Пэкту на порядок меньше, но и она может в десятки раз превзойти мощность взрыва самых крупных термоядерных бомб, когда-либо испытанных человечеством. За последние две тысячи лет таких извержений по всему миру было всего четыре, но скоро может случиться и пятое.

По данным китайских ученых, с начала 2000-х годов в районе Пэктусана регулярно наблюдаются мелкие землетрясения. Кромки кратера вулкана понемногу растут, повышается температура в близлежащих термальных источниках, а также концентрация гелия. Все это может свидетельствовать о возвращении вулкана в активную фазу и надвигающемся извержении. Вулканологи полагают, что в 10 километрах под горой есть крупный очаг раскаленной магмы, который постепенно пополняется из нижележащих очагов и рано или поздно выплеснется наружу.

Вулканы, подобные Пэктусану, извергаются приблизительно раз в тысячу лет. И учитывая то, что последнее мощное извержение Белоголовой горы произошло в 946 году, вполне возможно, что сейчас она собирает силы для нового мощного взрыва. Для более чем миллиона китайцев и северокорейцев, проживающих в этом регионе, последствия его могут быть катастрофическими.

Извержение силой в семь баллов в свое время вызвало выброс огромного количества раскаленного потока газа, пепла и камней, которые, летя с огромной скоростью, уничтожали все живое на своем пути. А из разорвавшейся верхушки горы вытекали потоки лавы, спалившие в пожарах всю окружающую растительность. Даже спустя тысячелетие экосистема этих мест до конца не восстановилась.

Новый взрыв может быть еще более разрушительным. Два миллиарда тонн воды из образовавшегося в кратере озера Чхончжи могут спровоцировать мощные наводнения, переполнив крупнейшие пограничные реки Амноккан (Ялуцзян) и Туманган (Тумыньцзян, или Туманная — именно по ней Россия граничит с КНДР). К тому же взаимодействие с водой приведет к еще большему количеству пепла, который может затмить солнце на несколько месяцев, вызвав эффект, схожий с ядерной зимой. В результате средняя температура в Северо-Восточной Азии упадет на два градуса.
Впрочем, как отмечают ученые, силу извержения на данном этапе предугадать сложно. За время глубокой спячки Пэктусан не раз просыпался, ограничиваясь небольшими выбросами. Однако последний раз это было также больше ста лет назад. Поэтому даже если извержение будет вдвое меньшей мощности, облака пепла долетят и до соседних стран. Если оно произойдет летом, то накроет преимущественно северо-восток Китая и КНДР, а также юг российского Приморья. Если же зимой, когда дуют западные ветры, пепел полетит в сторону Японии и юга Корейского полуострова.

Основной спор между учеными, однако, связан сейчас не с тем, ждать ли извержения или нет, а с тем, как скоро оно произойдет.

Не буди лихо, пока оно тихо

От ядерного полигона Пхунгери, где Северная Корея проводит свои испытания, до Пэктусана всего 115 километров. В результате последнего теста, вызвавшего искусственное землетрясение силой 5,7 балла (по другим оценкам, до 6,1), последовал еще ряд небольших землетрясений, произошедших уже, как считается, из-за частичного обрушения пород. В связи с этим некоторые эксперты полагают, что если КНДР будет продолжать испытывать устройства все большей мощности, это может в итоге спровоцировать и извержение Пэктусана.

Согласно расчетам южнокорейских ученых, ядерное испытание мощностью более мегатонны в тротиловом эквиваленте, вызывающее землетрясение в семь баллов, может создать магматические очаги с давлением в 120 кПа, в результате чего они могут просто рвануть.

Впрочем, это в чистой теории, реальных же случаев "ускорения" вулканических извержений зафиксировано не было. За более чем полувековую историю существования американского ядерного полигона в Неваде, где подземные взрывы проводились 921 раз, в том числе мощностью более мегатонны, ничего страшного не произошло. Хотя менее чем в 300 километрах от полигона расположен Лонг-Велли — один из крупнейших спящих супервулканов Земли. Не было извержений и во время испытаний в 1971 году, когда на расстоянии в 90 километров от трех действующих стратовулканов Аляски была испытана бомба в пять мегатонн. Последовавшее землетрясение в 6,9 балла не пробудило и 62 спящих и действующих вулкана на Алеутских островах.

Пик горы Пэктусан. Архивное фото
© AP Photo / David Guttenfelder
Эксперт опасается, что испытания КНДР могут вызвать извержение вулкана
По мнению американских экспертов, связано это в первую очередь с тем, что искусственные землетрясения в основном высокочастотные, в то время как естественные, которые действительно могут вызвать извержение вулканов, — низкочастотные. Однако структура магмы и окружающих ее пород везде разная, и многое в деятельности вулканов по-прежнему остается для ученых загадкой, поэтому возможность извержения, спровоцированного ядерным испытанием, полностью никто не отвергает.

Когда же произойдет очередной взрыв Пэктусана, предсказать пока не берется никто. Единственное, в чем уверены вулканологи, — что извержение неизбежно. И все, что мы можем сейчас сделать, — внимательно следить и стараться его ничем не спровоцировать. Ведь только в этом случае у нас есть шанс подойти к схватке с Пэктусаном во всеоружии.

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