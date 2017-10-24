СМИ: Браудер купил билет в США, чтобы проверить, разрешен ли ему туда въезд

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Британский бизнесмен и основатель фонда Hermitige Capital Уильям Браудер рассказал во вторник, как приобрел авиабилет в США, чтобы проверить, разрешен ли ему въезд в страну.

"В телефонном интервью Браудер сообщил, что в понедельник вечером смог купить билет и получить посадочный талон на самолет из Лондона в США", — написала на своем сайте газета Washington Post. По ее словам, затем бизнесмен сдал билет и получил компенсацию.

Браудер сообщил, что на прошлой неделе пытался купить авиабилет в США, но получил отказ, поскольку его фамилия была вычеркнута из специальной электронной системы для въезда в страну.

Представитель Службы таможенного и пограничного контроля США пояснил изданию, что "статус Браудера был автоматически измене после того, как его фамилия появилась в списке Интерпола". По его данным, статус Браудера был восстановлен после дополнительного изучения.

Браудер — международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

Он родился в США, но эмигрировал в Великобританию и отказался от американского гражданства по налоговым соображениям.

Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Суд установил, что Магнитский в интересах главы Hermitage Capital Management в 1997–2002 годах разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск.

Браудер в понедельник заявил, что власти США аннулировали его визу после того, как Россия выпустила очередной ордер по линии Интерпола на его арест.