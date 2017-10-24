Штайнмайер: предложение Путина о миротворцах ООН на Украине нужно изучить

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Инициативу президента РФ Владимира Путина о направлении миротворческой миссии ООН на Украину стоит основательно изучить, заявил в интервью газете "Коммерсант" президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в преддверии визита в Россию.
"Стоит реагировать на серьезные инициативы и основательно изучать их шансы: в частности, с точки зрения возможных компромиссов относительно сформулированных Украиной представлений о вовлечении сил ООН в ситуацию на востоке страны", — сказал Штайнмайер, отвечая на вопрос, может ли ввод миротворческой миссии ООН на Украину послужить первым шагом к ослаблению санкций против России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.