Белый дом назвал верным шагом расследование конгресса по "урановой сделке"

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Расследование конгресса США возможных нарушений при заключении "урановой сделки" с РФ является шагом в правильном направлении, сообщила в рамках регулярного брифинга для прессы представитель Белого дома Сара Сандерс.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной "Росатому" компанией Uranium One. В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать.

"Я не говорила с ним (с президентом США Дональдом Трампом) напрямую об этом, но совершенно очевидно, что это — шаг в правильном направлении, любые расследования связей кампании Клинтон с другими странами – это правильная вещь", — ответила она на вопрос журналиста, как администрация США оценивает заявление главы комитета по разведке палаты представителей Дэвида Ньюнса о старте этого расследования.

Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.

Кроме того, в 2008–2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.