Белый дом назвал верным шагом расследование конгресса по "урановой сделке"

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Расследование конгресса США возможных нарушений при заключении "урановой сделки" с РФ является шагом в правильном направлении, сообщила в рамках регулярного брифинга для прессы представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Я не говорила с ним (с президентом США Дональдом Трампом) напрямую об этом, но совершенно очевидно, что это — шаг в правильном направлении, любые расследования связей кампании Клинтон с другими странами – это правильная вещь", — ответила она на вопрос журналиста, как администрация США оценивает заявление главы комитета по разведке палаты представителей Дэвида Ньюнса о старте этого расследования.
Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.