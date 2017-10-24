Верховный суд США отклонил иск против иммиграционного указа Трампа

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США отказался рассматривать иск против иммиграционного указа президента Дональда Трампа, говорится в решении суда.
Белый дом выпустил новые, уже третьи по счету инструкции, уточняющие запрет на въезд гражданам ряда стран. Эти распоряжения вновь были заблокированы судами низшей инстанции, администрация подала апелляцию, и дело все же может в измененном виде дойти до Верховного суда.
Первоначально Белый дом запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Судана. Впоследствии Судан был убран из списка, но туда были добавлены граждане Чада и КНДР, а также чиновники Венесуэлы.