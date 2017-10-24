Верховный суд США отклонил иск против иммиграционного указа Трампа

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США отказался рассматривать иск против иммиграционного указа президента Дональда Трампа, говорится в решении суда.

Иск от штата Гавайи отклонен по формальным основаниям: срок действия первоначального указа Трампа истек во вторник. Это уже второй иск против иммиграционных ограничений Трампа, который отклоняет Верховный суд. В нынешнем иске говорилось, что запрет администрации на въезд граждан стран с преимущественно мусульманским населением нарушает законы США, которые запрещают дискриминацию.

Белый дом выпустил новые, уже третьи по счету инструкции, уточняющие запрет на въезд гражданам ряда стран. Эти распоряжения вновь были заблокированы судами низшей инстанции, администрация подала апелляцию, и дело все же может в измененном виде дойти до Верховного суда.

Первоначально Белый дом запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Судана. Впоследствии Судан был убран из списка, но туда были добавлены граждане Чада и КНДР, а также чиновники Венесуэлы.