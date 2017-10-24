Лидер демократов призвал Трампа прекратить писать в Twitter

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа прекратить писать сообщения в Twitter и начать решать проблемы американцев.

Так Шумер прокомментировал конфликт между Трампом и главой комитета по международным отношениям сената США Бобом Коркером.

"Президенту Трампу нужно прекратить твитить и начать жить. Мы не видим лидерства от этого президента. Все, что он делает — твитит и только усугубляет проблемы. Американцы этого не хотят", — сказал он журналистам.

Шумер заявил, что "хотел бы, чтобы президент вместо того, чтобы находить бесчисленных врагов, закатал бы рукава и начал решать проблемы американцев".

Ранее Трамп обвинил Коркера в некомпетентности после того, как сам сенатор заявил, что Трамп не соответствует образу лидера США. По словам Шумера, у Коркера "прекрасная репутация" в сенате, и он работает во благо двух партий.

"Сенатор Коркер некомпетентный глава комитета по международным отношениям. Посмотрите, какими жалкими он сделал США. Весь мир смеется и пользуется нами. Люди, как малыш Боб Коркер, заставляют США делать шаги назад, а мы двигаемся вперед", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Во вторник в интервью CNN сенатор отрицательно ответил на вопрос о том, является ли президент США ролевой моделью для подрастающих американцев. Он заявил, что Трамп подрывает позиции США на мировой арене и не способен говорить правду. Полемика президента и сенатора разгорелась за несколько часов до совместного рабочего обеда президента с республиканцами конгресса, в ходе которого планируется обсуждение налоговой реформы.

Это не первый случай конфликта в СМИ между Трампом и Коркером. Ранее Боб Коркер объявил, что не будет переизбираться на третий шестилетний срок на промежуточных выборах в 2018 году. Дональд Трамп прокомментировал решение Коркера в Twitter в воскресенье, заявив, что у сенатора "кишка тонка" для участия в выборах.

Кроме того, Трамп заявил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря и обвинил его в том, что он причастен к соглашению по иранской ядерной программе, против которой выступает американский президент.