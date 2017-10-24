Лидер демократов в сенате США раскритиковал налоговый план Трампа

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер раскритиковал предлагаемый американским президентом Дональдом Трампом и республиканцами план налоговой реформы в стране.

По его словам, республиканцы дают неверную информацию о том, как налоговая реформа повлияет на жизнь американцев.

"К сожалению, то, что президент говорит о налоговой реформе, было верно охарактеризовано сенатором Коркером как "неправда". И Коркер ещё мягко выражался", — сказал Шумер журналистам.

Ранее Трамп в конгрессе провёл встречу с республиканцами для обсуждения налоговой реформы.

Шумер считает, что "то, что говорит президент и то, что в действительности делает республиканский план — две противоположности". "Ложь номер один — это направлено на помощь среднему классу. Ложь номер два — это не план для богатых. Ложь номер три — это снижает дефицит", — сказал демократ. Таким образом, Шумер раскритиковал главный пункт налоговой реформы Трампа, который, по его словам, облегчит жизнь простых американцев.

В свою очередь, лидер республиканцев в сенате Митчел Макконел выразил надежду, что "завтра палата представителей примет проект бюджета, что откроет дверь для начала процесса по налоговой реформе".

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что он смотрит "оптимистично на то, что конгресс одобрит проект налоговой реформы, который он (Трамп — ред.) готов подписать к концу года".

В четверг сенат США утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год. Намеченная Трампом налоговая реформа станет возможна благодаря заложенному в проекте сокращению расходов. Документ также задает бюджетные рамки на период с 2019 по 2027 годы.

Президент США Дональд Трамп пообещал американцам масштабное снижение налогов в случае, если конгресс поддержит предложенную им налоговую реформу.