В Литве объяснили причину установки табличек около советских памятников

ВИЛЬНЮС, 24 окт — РИА Новости. Причиной установки возле памятников советским воинам в Биржайском районе Литвы табличек с указанием, что надписи на них якобы не соответствуют "исторической правде", является использование запрещенных в республике советских символов – пятиконечной звезды, серпа и молота, сообщил во вторник РИА Новости староста муниципального образования Нямунеле-Радивлишкес Гедрюс Кубилюс.

Ранее литовские СМИ сообщили, что мэрия Биржяйского района у памятников в местах захоронений советских воинов установила по собственной инициативе таблички, указывающие, что надписи на памятниках якобы "не соответствует исторической правде". В посольстве РФ, в свою очередь, напомнили, что надпись на литовском и русском языках гласит: "Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины". Посольство РФ назвало установку табличек гнусным поступком.

"Эта идея о табличках возникла давно, ими занимается администрация Биржяйского района. Сама табличка – указание, у нас в Литве советская и нацистская символика запрещена. Именно по этой причине была установлена табличка. Вы видите, здесь на памятнике есть пятиконечная звезда, серп и молот. Именно это и является причиной", — сказал РИА Новости Кубилюс.

Он отметил, что место захоронение советским воинам и памятник являются культурной ценностью Литвы, поэтому "мы не имели права монтировать табличку, крепить как-то, мы просто ее вставили в землю, не нарушая ценности".

Мэр Биржяйского района Валдемарас Валкюнас заявил РИА Новости, что вопросом табличек занималась вице-мэр района Ируте Варзене и отказался комментировать ситуацию. "Для меня самого эти таблички стали неожиданностью", — сказал Валкюнас РИА Новости.

Советник по культуре посольства России в Литве Андрей Гасюк во вторник возложил цветы к мемориалу советских воинов-освободителей, установленном в Биржяйском районе.

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