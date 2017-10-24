Штайнмайер едет в Москву понять, возможно ли восстановить доверие с Россией

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер едет в Москву 25 октября для того, чтобы понять, есть ли перспективы восстановления утраченного доверия между странами.

"Кроме того, я был бы рад, если бы моя встреча с российским президентом дала возможность понять, есть ли перспективы восстановления утраченного доверия между нашими странами, и разобраться в том, каким путем можно этого достичь. Потому что негативная спираль во взаимоотношениях между Россией и Европейским Союзом, которую мы наблюдаем в последние годы, вредит обеим сторонам и несет в себе серьезные риски для будущего", — сказал он в интервью "Коммерсант"

По словам Штайнмайера, он не питает иллюзий по поводу предстоящей встречи с российским президентом. "Но я осознаю: наши отношения – как на уровне руководства стран, так и между людьми в России и Германии – имеют большое значение. Мы не можем позволить себе не разговаривать друг с другом. Наш долг перед нашими народами заключается в том, чтобы воспрепятствовать дальнейшему отчуждению между немцами и русскими", — отметил немецкий политик.

Он также заметил, что не будет раздавать советы своему российскому коллеге. "Я еду не за тем, чтобы раздавать советы. Могу лишь вспомнить о своем более чем двадцатипятилетнем опыте в политике и сказать: причиной проблем в своей стране националистам и популистам всегда видится внешний враг. А назначается этот внешний враг всегда в зависимости от ситуации и настроений. Никто не сомневается в том, что российское руководство должно и будет само решать, кого ему считать своими партнерами или даже друзьями в Европе и, в частности, в Германии", — сказал президент ФРГ.

Он также сообщил, что взаимоотношения между Россией и США носят иной характер, нежели отношения между Россией и ЕС. "Россия и США преследуют стратегические интересы как две крупные ядерные державы. Россия и Европейский Союз — географические соседи. Мы с вами принадлежим к европейскому культурно-историческому пространству. Поэтому между нами существуют тесные связи во многих сферах, прежде всего в сфере культуры, но на сегодняшний день есть и недоверие, и политическая напряженность", — сказал Штайнмайер.

Он отметил, что отдельный визит не в состоянии сразу изменить эту ситуацию. "И до нормальных взаимоотношений нам еще далеко. Но моя цель заключается в том, чтобы найти пути для выхода из негативной спирали конфронтации, утраты доверия и взаимных упреков. Сделать это можно только посредством прямого диалога, в том числе и на высшем уровне. Поэтому я приехал в Москву, чтобы лично услышать от российского президента, что он думает о будущем отношений с Европой", — сказал президент ФРГ.

По его словам, "наша скромная, но важная цель должна состоять в том, чтобы на смену открытому противостоянию последних лет пришло что-то более конструктивное: как можно более трезвый подход к нашим разногласиям".