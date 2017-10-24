БЕЛГРАД, 24 окт – РИА Новости. Помощник госсекретаря США Брайан Хойт Йи на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем выразил обеспокоенность влиянием России в Балканском регионе и сотрудничеством Белграда и Москвы, сообщил кабинет Вучича.

Ранее министр обороны Сербии Александр Вулин категорически осудил заявление помощника госсекретаря США, который в понедельник на 17-м Сербском экономическом форуме призвал официальный Белград "перестать сидеть на двух стульях" и балансировать между Россией и Западом. Глава оборонного ведомства назвал заявление "самым недипломатичным за последнее время актом давления" на Сербию.

"Йи выразил обеспокоенность от ощущения, что Сербия одной ногой стоит на пути в Европейский союз, а другой – к союзу с Россией. Он также выразил обеспокоенность российским влиянием в регионе", — сообщила по итогам встречи за закрытыми дверями пресс-служба сербского президента.

Отмечается, что американский гость также похвалил экономические реформы руководства республики и прогресс в приближении к членству в ЕС. Хойт Йи, как сообщается, выразил заинтересованность в расследовании поджога посольства США в Белграде в 2008 году.

"Президент Вучич внимательно выслушал американского представителя и весьма прямым образом ответил на его замечания. Содержание разговора президент сообщит в ближайшие дни", — подчеркнул кабинет главы государства.

В ходе двухдневного визита представитель госдепа США также провел встречи с премьером Сербии Аной Брнабич и вице-премьером Зораной Михайлович.