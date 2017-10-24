ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Холодный прием ожидал президента США Дональда Трампа в здании конгресса на Капитолийском холме, куда он прибыл во вторник днем для встречи с сенаторами-республиканцами.

Когда глава государства шел по коридору один из людей, находившийся среди журналистов, бросил в его сторону охапку российских флажков и прокричал "Трамп — это измена!" и добавил: "Почему вы говорите о налогах, когда должны говорить об измене?".

Трамп никак не отреагировал на произошедшее, а полицейские только спустя некоторое время задержали мужчину, который продолжал выкрикивать свои лозунги.

В свою очередь телеканал CBS уточняет, что протестующего зовут Райан Клейтон, он представляет группу "Американцы действуют" и в июле в конгрессе бросал российские флаги в сторону советника и зятя президента Джареда Кушнера.

Похожий случай произошел с Трампом ранее во время одного из его публичных выступлений: тогда его противники также разбросали российские триколоры, что, впрочем, никак не помешало проведению мероприятия главы государства.

Противники Трампа обвиняют его в "сговоре с РФ" с целью победы на президентских выборах в 2016 году. И президент США, и власти РФ категорически отрицают такую возможность, называя обвинения беспочвенными.