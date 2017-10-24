Штайнмайер: немецкие компании не работали и не будут работать в Крыму

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Немецкие компании не будут работать в Крыму, а ситуация с поставками на полуостров турбин нарушила доверие между бизнесом РФ и ФРГ, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Немецкие компании не будут работать там. В случае с компанией Siemens, кроме того, был нарушен действующий договор и тем самым подорвано доверие инвесторов относительно верности российских партнеров своим договорным обязательствам", — сказал Штайнмайер в интервью газете "Коммерсант"

"Не располагая точными данными, могу сказать, что до сих пор германские компании не работали (с Крымом) и не инвестировали в Крыму. Случай с компанией Siemens особенно щекотлив, потому что, по-видимому, со стороны российских партнеров были обещания, которые в итоге не были выполнены. Этот факт нарушил взаимное доверие", — добавил Штайнмайер.

Немецкий концерн Siemens ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения. Вместе с тем, Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.